Støtte til utdanning og kurs

Har du vært medlem av Fellesforbundet sammenhengende de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger, og gjelder også om du er arbeidsløs eller permittert.

Kunnskap og kompetanse er viktig i arbeidslivet. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du som arbeidstaker får det påfyllet av kompetanse du trenger for å gjøre jobben din, men ofte ønsker du jo å lære mer for å utvikle deg i den jobben du har eller prøve å få deg en ny. Da er det ikke alltid arbeidsgiver vil betale, eller dekke alt det koster.

Derfor har LO et fond du kan søke støtte fra når du vil ta etter- og videreutdanning. Du kan søke støtte til alt fra helårsstudier ned til kurs på 30 timer.

Hvem kan søke?

Du må ikke være i jobb for å søke. Hvis du er arbeidsløs eller permittert har du også rett til støtte. Om du er i jobb eller ikke er det en forutsetning at du er medlem og har betalt kontingent til Fellesforbundet i minst 3 år. Unntaket er hvis du søker støtte til fag/svennebrev eller utdanning med sikte på å få studiekompetanse. Da trenger du bare å ha vært medlem i ett år. Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem. Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

For skoleåret 2021/2022 er det ingen søknadsfrist, så du kan søke hele året. Søknader blir behandlet en gang i måneden.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

